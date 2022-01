In Innenhof randaliert: Linzer festgenommen

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntag in einem Innenhof in Linz. Die Beamten wurden in die Makartstraße gerufen, weil dort ein Mann bei einem Wohnhaus randalierte.

Bei ihrem Eintreffen fanden die Polizisten den verwüsteten Hof leer vor. Ein Zeuge gab gegenüber den Beamten an, dass ein ihm unbekannter Mann zuerst randaliert und mehrere Fahrräder beschädigt habe, bevor er schließlich in Richtung Hamerlingstraße davongegangen sei.

Die Beamten leiteten daraufhin eine Fahndung in der Umgebung des Wohnhauses an. Bereits nach kurzer Zeit konnten die Polizisten den mutmaßlichen Täter aufhalten. Zu diesem Zeitpunkt hielt der Mann ein Messer in der Hand. Dieses ließ er jedoch nach einer entsprechenden Aufforderung der Polizeibeamten fallen.

Waffenverbot ausgesprochen

Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Täter 25 Jahre alt ist und in Linz lebt. Laut Angaben der Polizei zeigte er sich im weiteren Verlauf der Amtshandlung kooperativ und leistete keinen Widerstand gegen die Beamten. Bei einer Durchsuchung wurde bei dem 25-Jährigen eine Pfefferspray-Dose gefunden. Diese und das Messer, das der Mann fallen gelassen hatte, wurden sichergestellt.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Waffenverbot ausgesprochen. Nun wird der Linzer wegen Sachbeschädigung und Ordnungsstörung angezeigt. Warum der Mann zu randalieren begann, ist nicht bekannt.