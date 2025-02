In Genf gefasst: Drogenboss (30) sitzt in Linz in Haft

Vier Kilo Heroin, zehn Kilo Marihuana und eineinhalb Kilo Crystal-Meth: Im großen Stil hat eine Tätergruppe aus Nordmazedonien hierzulande mit Drogen im Straßenverkaufswert von zehntausenden Euro gehandelt. Schon im Jahr 2022 flogen die illegalen Geschäfte auf. Gegen mehrere Mitglieder, darunter einen 30-jährigen Nordmazedonier, der einer der Köpfe der Drogenbande sein soll, erließ die Staatsanwaltschaft Linz EU-Haftbefehle.

Zwei Jahre lang hielt sich der 30-Jährige versteckt, änderte in Mazedonien sogar seinen Namen. Dennoch klickten Ende Jänner am Flughafen Genf die Handschellen, als der Mann aus Pristina kommend in die Schweiz einreisen wollte. Der Festgenommene wurde mittlerweile von der Schweiz nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Linz überstellt. Er zeigte sich zu den Vorwürfen nicht geständig, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

