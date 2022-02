"In die Schule muss ich gehen, in die Disco nicht"

Für 193.340 Schülerinnen und Schüler beginnen in Oberösterreich heute die Semesterferien – Susanna Öllinger ist eine von ihnen. Sie ist 18 Jahre alt, geht in Baumgartenberg in die Schule – und vertritt als Bundesschulsprecherin 1,1 Millionen Schüler. Im Interview spricht sie über eine versäumte Jugend, demonstrierende Schulkollegen und warum man im Bildungsministerium nicht einfach "auf den Tisch hauen" kann.