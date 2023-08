In des Kaisers neuen Kleidern: "Die Leute wollen das erleben"

In den schönsten Roben gekleidet, mit Sonnenschirm und Hut – manche mit Goldhaube – ausgestattet schreiten die Damen durch die Gassen von Bad Ischl. Die Herren sind feierlich in Smoking oder Frack gekleidet, am 18. August aber bevorzugen sie die Uniform. Handelt es sich doch um jenen Tag, der ganz dem ehemaligen Kaiser Franz Joseph gewidmet ist. Vor genau 193 Jahren erblickte der Kaiser das Licht der Welt im Schloss Schönbrunn. Seit jeher steht Bad Ischl mit der Kaiserfamilie in tiefer Verbindung.

Jedes Jahr widmet der Kurort eine ganze Woche dem Kaisergeburtstag. Angefangen mit der Ankunft des Kaiser-Double-Paares samt Entourage am Bahnhof in Bad Ischl bis hin zur Kaisermesse anlässlich des Geburtstags am 18. August. Um die Verherrlichung des Kaisers geht es Bad Ischl in der Kaiserwoche jedoch nicht, sagt Tourismusdirektor Jakob Reitinger. "Natürlich ist die Kaiserfamilie ein wichtiger Teil von Bad Ischl. Es geht uns hierbei viel mehr um den Bezug zur Geschichte von Österreich. Die Feierlichkeiten anlässlich des Kaisergeburtstags sind Tradition, und das wollen die Leute erleben."

Historische Darsteller im Einsatz

"Darf ich ein Foto machen?", ertönt es von allen Seiten. Handykameras werden gezückt, die historischen Darsteller kommen aus dem Lächeln gar nicht mehr heraus. Besonders einer nicht: Gerard Fritz-Zirves. Der gebürtige Luxemburger, der mittlerweile mit seiner Frau Francoise am Attersee wohnt, schlüpft während der Kaiserwoche bereits seit mehr als zehn Jahren in die Rolle von Kaiser Franz Joseph. Mit seiner "Sisi" an der Seite präsentiert er sich während der Kaiserwoche in einer der traditionellen Uniformen. Diese haben ihn schon als Kind begeistert. "Ich habe eine ganze Sammlung davon zu Hause", sagt der historische Darsteller. "Am liebsten habe ich ja die blaue Dienstuniform, die gemäß den Dokumentationen des Kaisers nachgeschneidert wurde."

Am Geburtstag selbst trägt der Kaiser-Darsteller nur einen Smoking und Zylinder. Denn an diesem Ehrentag steht ausschließlich Familie Habsburg-Lothringen im Vordergrund: Die Angehörigen, Mitglieder des ehemaligen Adels und Abordnungen der Traditionsregimenter gedenken in der katholischen Stadtpfarrkirche dem Kaiser – begleitet von der Kaiserhymne.

Zelebriert wird der Kaisergeburtstag anschließend im Kaiserpark gemeinsam mit Erzherzog Markus Salvator von Habsburg-Lothringen und den Familienangehörigen. Denn der Geburtstag Franz Josephs ist nicht der einzige feierliche Anlass in Bad Ischl. Auch die Verlobung mit Kaiserin Elisabeth jährt sich zum 170. Mal.

Während so mancher Bewohner von Bad Ischl also speziell in der Kaiserwoche den Kurort verlässt, reisen Italiener, Asiaten, Tschechen und viele mehr ins Salzkammergut. Die Aufgabe des Kaiser-Double-Paares in dieser Woche: "Wir wollen den Leuten Freude bereiten und die Geschichte greifbarer machen."

