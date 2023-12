In der stillsten Zeit des Jahres "etwas Geborgenheit und Sicherheit" schenken

Zivildiener Björn Barow richtet Frühstück im Vormittagscafé der Stadtdiakonie her.

Was ist Luxus? Dort, wo Cindy Heilmann am 24. Dezember ihren Vormittag verbringt, sind es ein paar Blatteln Schinken und ein Packerl Zigaretten: Die Ehrenamtliche in der Stadtdiakonie Linz bereitet Frühstück für Obdachlose und andere finanziell benachteiligte Menschen zu. "Ich kann die Welt nicht retten, aber ich kann hinschauen und etwas Geborgenheit und Sicherheit schenken. Ich erlebe hier auch viel Dankbarkeit", sagt die 47-Jährige.