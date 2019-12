In der Nähe von Linz: Neugeborenes in Stiegenhaus ausgesetzt

Im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Lichtenberg bei Linz ist in der Nacht auf Sonntag ein Neugeborenes entdeckt worden. Eine Bewohner hatte im Haus Schreie gehört und das männliche Baby, das in Tüchern und einen Polster eingewickelt war, entdeckt. Ihr Ehemann alarmierte die Polizei. Die Polizei wurde informiert, die ihre Ermittlungen aufnahm.

Das Neugeborene wurde in den Med Campus IV (die ehemalige Landes-Frauen- und Kinderklinik) des Kepler Universitätsklinikums gebracht. Dort werde es auf der Normalstation betreut und es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagte KUK-Sprecherin Astrid Petritz.

Laut Philip Christl, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz, werde wegen Aussetzung ermittelt. Um die Mutter ausforschen zu können, ersucht das Landeskriminalamt um Hinweise unter der Nummer 059133 40 3333.

