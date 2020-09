Wenigstens im Lebensmittelgeschäft im Untergeschoß des Passage-Einkaufszentrums in Linz ist Kunden und Mitarbeitern am Samstag klar: Hier gilt unverändert – genauso wie in Tankstellen, Trafiken, Apotheken und Gesundheitseinrichtungen (Details siehe Kasten) – Maskenpflicht. Das ist in ganz Österreich so – und daran hat sich nichts geändert.