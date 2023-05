Die eine Gegend ist mir zu kalt, die andere zu heiß. Optimale Temperaturen herrschen immer noch in den schattigen grünen Tunneln unserer Bäche. Dort mit der Fliege zu fischen – nichts ist schöner und herausfordernder. Das durfte ich am verwichenen Wochenende am Innbach nahe Fraham erneut erleben.