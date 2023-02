In den Herzen ihrer Freunde wird Steffi immer weiterleben

Auf dem Tisch vor dem leeren Platz in der Maturaklasse der HTL Steyr stehen Bilder, flackern Kerzen. In den vergangenen Tagen sind unzählige Tränen geflossen. Bei Klassenkameraden, bei Lehrenden, bei der Direktorin. Für ihre Steffi. Rund 200 Schülerinnen und Schüler der HTL Steyr haben heute im Redtenbachersaal der Schule gemeinsam ein stilles, ein starkes Zeichen für ihre Steffi, wie sie alle nannten, gesetzt. Die Direktorin hat mich in die Klasse eingeladen. Die Freunde der Schülerin wollen