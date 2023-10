In Baugrube verschüttet: Arbeiter nach Unfall in Palting reanimiert

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montag gegen 12.30 Uhr neben der Mattseer Landesstraße in der Gemeinde Palting gekommen. Ein Arbeiter - es handelt sich um einen 43-jährigen Slowaken - war in einen Schacht gestiegen. Dort wollte er die Dichtung schmieren und das Rohr im vorgesehenen Erdloch platzieren. Der Mann stand außerhalb des Schachts, als sich Erde löste und ihn verschüttete. Zusätzlich kam es zu einem Rohrbruch, das Erdloch füllte sich mit Wasser.

Mit Bagger aus Erdloch gezogen

Die drei Arbeitskollegen des 43-Jährigen und ein Feuerwehrmann zogen den Mann mithilfe eines Baggers aus der Grube. Das Rote Kreuz Mattsee sowie der Notarzt reanimierten den Arbeiter, der anschließend mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum Salzburg gebracht wurde.

Auch zwei seiner Kollegen - ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Ried und ein 41-jähriger Slowake - benötigten medizinische Versorgung. Sie wurden mit der Rettung ins Salzburger Unfallkrankenhaus transportiert.

Mithilfe eines Baggers wurde der Verschüttete aus dem Erdloch gezogen. Bild: Manfred Fesl

Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz und Hubschrauber standen im Einsatz. Bild: Manfred Fesl

