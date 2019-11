In 20 Jahren wird Linz 240.000 Einwohner haben

Laut einer aktuellen Prognose der Statistik-Abteilung des Landes Oberösterreich werden bis zu 240.000 Einwohner erwartet.

Das erwartete Bevölkerungswachstum bringt Herausforderungen in den Bereichen Infrastruktur, Wohnbau und Mobilität mit sich. "Der Bevölkerungszuwachs kann nicht Hand in Hand gehen mit einer großen Pkw-Zunahme in der Stadt", so Bürgermeister Klaus Luger (SP). Deshalb müsse man in der Landeshauptstadt nicht nur neuen Wohnraum schaffen, sondern auch den öffentlichen Verkehr und Angebote wie Carsharing-Modelle ausbauen.

Gleichzeitig mit der Einwohnerzahl steigt auch das Alter derselben. Die Zahl der "Generation 85 plus" wird bis zum Jahr 2040 zunehmen. Die prognostizierte Zuwachsrate liegt in Linz bei 42 Prozent. Bis 2028 würden ein bis zwei zusätzliche Pflegeheime benötigt werden, sagt Luger.

Auch die Linzer Umlandgemeinden werden kräftig zulegen. Für sie wird ein Wachstum von mehr als zehn Prozent vorhergesagt – der durchschnittliche Zuwachs liegt in Oberösterreich bei 7,3 Prozent.

