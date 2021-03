Impfungen in Innviertler Pflegeheimen: Staatsanwaltschaft stellte Ermittlungen ein

Groß war die Aufregung im Jänner, nachdem bekannt wurde, dass im Pflegeheim Eberschwang unter anderem auch lokale Politiker geimpft wurden, dieOÖN haben berichtet. Die Staatsanwaltschaft Ried nahm aufgrund der Vorgänge die Ermittlungen auf. Im Fokus standen auch die Impfvorgänge im Pflegeheim in Obernberg. Diese wurden jetzt eingestellt. Darüber informierte Alois Ebner, Sprecher der Staatwwanwaltschaft Ried, am Dienstag die Oberösterreichischen Nachrichten. „Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass bei den Vorgängen keine Bestimmungen des Strafgesetzbuches verletzt worden sind“, so Ebner. Die Vorgänge im Zusammenhang mit den durchgeführten Impfungen seien nicht als „Akte der Hoheitsverwaltung“ zu werte, sondern falle in den Behördenbereich der „Privatwirtschaftsverwaltung“. Der Paragraph 302 (Missbrauch der Amtsgewalt) sei jedoch nur bei Akten der Hoheitsverwaltung anwendbar, so Ebner.

Sprecher der Rieder Staatsanwaltschaft: Alois Ebner Bild: oön