Impfung für über 80-Jährige: Anmeldung ab heute

Ab 14 Uhr ist die Hotline heute geöffnet. Dann können sich auch über 80-Jährige aus Oberösterreich, die nicht in Pflegeheimen betreut werden, zur Corona-Impfung anmelden – telefonisch unter 0732/7720 78 700 oder online auf www.ooe-impft.at.

Für die Impfungen, die am Dienstag, 19. Jänner, starten, werden in allen 18 Bezirken des Landes insgesamt 19 Standorte eingerichtet (siehe Kasten). Damit die Zuteilung funktioniert, sei es wichtig, sich für den Heimatbezirk anzumelden, hieß es am Mittwoch von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Allerdings: Alle Oberösterreicher über 80 Jahre werden bei der ersten Impfrunde nicht zum Zug kommen. Im Jänner könnte etwa ein Drittel aller Oberösterreicher über 80 Jahre geimpft werden, schätzt Haberlander. Mehr Impfstoffdosen stünden derzeit nicht zur Verfügung.

Dies führt – wie berichtet – auch dazu, dass nicht alle niedergelassenen Ärzte in der ersten Phase geimpft werden können. "Nicht nachvollziehbar" sei das, protestierte in den OÖN der oberösterreichische Ärztekammer-Vertreter Wolfgang Ziegler. Dem schloss sich gestern der Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte, Johannes Steinhart, an und forderte eine Vorreihung der Ärzte in der Impfstrategie.

In Oberösterreich wird das – unter Berufung auf die Empfehlungen das Nationalen Impfgremiums – nicht geschehen. Man wisse um "den erfreulichen Umstand, dass viele jüngere Menschen und unterschiedliche Berufsgruppen ihr Interesse für eine Corona-Impfung angemeldet haben", sagte gestern LH-Stellvertreterin Haberlander. Diese Impfbereitschaft sei "ein positives Zeichen". Nun sei aber der Bund gefordert, mehr Impfstoffdosen zu liefern.

Bereits im Laufen ist die Impfaktion in den Altenheimen des Landes. Die Impfungen in den Heimen sollen bis Ende Jänner abgeschlossen sein. Diese und kommende Woche werden auch in Oberösterreichs Spitälern jeweils rund 2600 Mitarbeiter geimpft. Damit wird Ende nächster Woche etwa ein Sechstel der insgesamt rund 30.000 Krankenhaus-Mitarbeiter geimpft sein.

