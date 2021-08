Impfung beim Wirt, im Pfarrheim und bei der Feuerwehr: Offensive im Mühlviertel

Das anmeldungsfreie Impfangebot werde von den Oberösterreichern "sehr gut" angenommen, weshalb der niederschwellige Zugang weiter forciert werde, heißt es am Donnerstag vom Krisenstab des Landes. So startet noch im August eine Impf-Offensive im Mühlviertel. In den Bezirken Freistadt und Rohrbach wird es in den kommenden Tagen und Wochen einen großen Impfschwerpunkt geben. Erneut besteht in vielen Gemeinden die Möglichkeit, sich spontan ohne Anmeldung in eigens dafür eingerichteten Walk-In-Impflinien impfen zu lassen

So lange der Vorrat reicht

Den Stich ohne Anmeldung gibt es im Bezirk Freistadt in den Gemeinden Königswiesen, Unterweißenbach, Pregarten, Schönau, Grünbach und Liebenau. Im Bezirk Rohrbach wird in Oberkappel, Öpping, Auberg, Kollerschlag und Julbach geimpft. Für jeweils zwei bis drei Stunden öffnen dort Gemeindeämter, Pfarrsäle, Kulturhäuser und auch ein Gasthof im August und September ihre Tore für Impfwillige. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson und BioNTech/Pfizer – so lange der Vorrat reicht.

Hausärzte im Einsatz

Für einen reibungslosen und sicheren Ablauf sind – wie bei den öffentlichen Impfstraßen auch – einerseits erfahrene Mitarbeiter des oberösterreichischen Roten Kreuzes, aber auch Hausärzte im Einsatz. Das Interesse der Gemeinden, deren Bürgermeistern und vor allem auch der Bezirksverwaltungsbehörden, für die eigenen Bürger ein anmeldefreies Impfangebot zu bieten, sei "ungebrochen groß", heißt es vom Krisenstab.

Neben dem Schwerpunkt im Mühlviertel plant das Land für das kommende Wochenende bzw. die nächste Woche weitere anmeldefreie Impfangebote. Alle Infos dazu gibt es auf www.ooe-impft.at

Die Termine im Mühlviertel im Überblick:

Bezirk Freistadt

Königswiesen, Turnsaal MS : 21.08. 9-12 Uhr

Unterweißenbach, Freiwillige Feuerwehr: 21.08. 14-17 Uhr

Pregarten, Kulturhaus Bruckmühle: 28.08. 9-12 Uhr

Schönau, Pfarrheim: 28.08. 14-17 Uhr

Grünbach, Kultursaal, Schulgebäude: 11.09. 9-12 Uhr

Liebenau, Pfarrsaal: 11.09. 14.30-17 Uhr

Bezirk Rohrbach

Oberkappel, Gemeindeamt: 05.09. 9-12 Uhr

Öpping, Gemeindeamt: 27.08. 18-20 Uhr

Auberg, Gemeindeamt: 25.08. 18-20 Uhr

Kollerschlag, Gasthof Grenzlos: 24.08. 18-20 Uhr

Julbach, Gemeindeamt: 20.08. 18-20 Uhr