Impftermine ausgebucht? "Standorte in der Nähe prüfen"

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2042,1 hat der Bezirk Vöcklabruck weiterhin den ernüchternden ersten Platz im landesweiten Ranking inne. Knapp dahinter die Bezirke Schärding und Braunau. (Stand 14.30 Uhr). Und im Bezirk Vöcklabruck ist auch die Wartedauer für den dritten Stich am längsten.

Für den "Booster" mit dem Impfstoff von Pfizer wartet man hier bis Mitte Dezember. Gestern Abend waren ab 15. die nächsten Impftermine frei. Der Impfstoff von Moderna wird am Impfstandort in Vöcklabruck gar nicht verimpft.

"Limitierender Faktor"

Am kürzesten muss man sich im Bezirk Perg für den Pfizer-"Booster" gedulden, hier sind ab Mitte November die ersten Termine. Die Moderna-Impfung erhält man in den Bezirken Braunau, Eferding, Grieskirchen und Wels bereits Mitte kommender Woche. Der Grund für die Wartezeit, der "limitierende Faktor", sei hier allerdings weder die fehlende Infrastruktur noch die Impfstoffverfügbarkeit, hieß es aus dem Landeskrisenstab.

Bis 17. Dezember würden alleine auf den öffentlichen Impfstraßen rund 16.000 Termine zur Verfügung stehen. "Sollten einzelne Termine beim nächstgelegenen Impfstandort wegen der Nachfrage bereits ausgebucht sein, wird empfohlen, die Terminmöglichkeit an einem der weiteren Standorte in der Nähe zu prüfen", so der Krisenstab des Landes. "Weiter gibt es zahlreiche Angebote (ersichtlich auf ooe-impft.at), wo man ohne Termin Impfungen bekommt: Ordinationen, Angebote der Spitäler, Busse, Pop-ups in Einkaufszentren usw."

Neben den Impfterminen verzögern sich auch die PCR-Ergebnisse zunehmend. In den Kalenderwochen 44 und 45 wurden 62.000 PCR-Tests behördlich angeordnet. In den Apotheken und öffentlichen Teststraßen wurden 213.000 PCR-Test abgenommen. Das Gratis-Angebot von "Alles gurgelt" nutzten 125.500 Personen.

"Im Endausbau werden mit ,Oberösterreich gurgelt‘ pro Woche mehr als 100.000 Testsets zur Verfügung stehen", so der Krisenstab. An einer Erweiterung werde gearbeitet. (mis)