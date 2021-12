Impfstraßen: Stimmung wird "aggressiver"

Dadurch lassen sich vermehrt auch Menschen immunisieren, die der Schutzimpfung entgegen den wissenschaftlichen Erkenntnissen skeptisch gegenüberstehen.

Das Rote Kreuz Oberösterreich berichtet, dass die Stimmung in den Impfstraßen in den vergangenen Tagen aggressiver geworden sei. "Man spürt, dass das Klima nicht immer freundlich ist", sagt Sprecher Christian Hartl. Der Umgangston sei "flapsig", die Leute würden ungeduldiger. Dass deshalb Ärztinnen und Ärzte in den Impfstraßen nicht mehr arbeiten wollen, wie das Ö1-Mittagsjournal aus Wien berichtet, sei in Oberösterreich nicht der Fall. Auch von möglichen Übergriffen auf das Personal wisse man nichts.