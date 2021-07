Impfstraße für Spontane öffnet heute im "Passage"

Es ist eine Aktion, mit der das Land Oberösterreich den Zugang zur Corona-Impfung erleichtern möchte: Heute um 9.30 Uhr öffnet die erste "Pop-up"-Impfstraße Oberösterreichs im Einkaufszentrum "Passage" an der Linzer Landstraße. Anmelden oder einen Termin buchen müssen Impfwillige dort nicht. Künftig wird im "Passage" mittwochs bis freitags von 9.30 bis 14.30 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 14.30 und 15 bis 17 Uhr geimpft. Das Einkaufszentrum stellt dafür eigene Räumlichkeiten zur Verfügung. Rotkreuz-Personal wird die Impfungen vornehmen. Vorerst sei das Angebot einmal für die kommenden drei Wochen geplant, heißt es aus dem Krisenstab des Landes. Danach soll evaluiert werden. Am Freitag (von 12 bis 19 Uhr) und Samstag (von 10 bis 19 Uhr) gibt es auch in der "Weberzeile" in Ried im Innkreis eine "Pop-up"-Impfstraße. In der "PlusCity" ist ebenfalls demnächst ein derartiges Angebot geplant.