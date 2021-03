Impfstoff ging aus: Impfwillige wieder heimgeschickt

Nun prüft der Krisenstab des Landes, wie es zu diesem Engpass kommen konnte. "An allen anderen 16 Impfstandorten war der Impfstoff ausreichend vorhanden", heißt es aus dem Krisenstab auf Anfrage. Die Impfstoff-Liefermengen für die einzelnen Stationen in den oberösterreichischen Bezirken seien immer gleich berechnet. Warum der Impfstoff im Design Center an diesem Tag nicht für alle vorgesehenen Impfungen ausreichte, sei noch unklar.

Das Land entschuldigt sich bei den Betroffenen und verspricht, rasch mit ihnen Kontakt aufzunehmen: "Wir werden schnellstmöglich einen neuen Impftermin anbieten. Dies sollte bereits kommenden Mittwoch möglich sein", sagt ein Sprecher.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.