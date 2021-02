Impfstart für Über-84-Jährige in Oberösterreich

Der Aufruf richtet sich vorerst allerdings lediglich an jene, die über 84 Jahre alt sind. Wer nach dem 21. Februar 1937 geboren ist und sich registriert hat, bekommt in den nächsten Tagen eine Einladung, mit der man sich einen Termin reservieren kann.

Im Jänner war mit der Impfung der zu Hause lebenden Über-80-Jährigen begonnen worden. Rund 16.000 aus dieser rund 80.000 Personen umfassenden Gruppe haben mittlerweile eine Immunisierung erhalten. Nach Lieferengpässen erfolgten in der ersten Februarhälfte allerdings deutlich mehr Zweit- als Erstimpfungen. Nun laufen die Erstimpfungen wieder stärker an, aber es werden vorerst nur Über-84-Jährige eingeladen, sofern sie sich bereits für eine Impfung registriert haben. Diese 15.900 Leute erhalten einen Link für eine Online-Anmeldung, wenn sie eine E-Mail-Adresse angegeben haben. Die übrigen werden telefonisch kontaktiert. Sie sollen in der letzten Februar- und der ersten Märzwoche zur Impfung drankommen. 80- bis 84-Jährige und Neuregistrierte würden so rasch wie möglich ein Angebot erhalten, hieß es beim Land.

In den Alters- und Pflegeheimen sollen die zweiten Teilimmunisierungen bis Ende Februar abgeschlossen sein. Geplant ist, dieser Personengruppe das Serum von BioNtech/Pfizer bzw. jenes von Moderna zu verabreichen, während im Gesundheitsbereich mit AstraZeneca geimpft wird. Von Dienstag bis Ende Februar sollen - vorausgesetzt die Lieferungen treffen plangemäß ein - 13.120 Spitalmitarbeiter, 7.000 Beschäftigte von Arztordinationen sowie 6.160 Angehörige der Rettungsdienste geimpft werden. Die landesweite Durchimpfungsrate liegt derzeit bei 3,2 Prozent. Insgesamt wurden im Februar bisher 5.826 Erst- und 28.741 Zweitimpfungen durchgeführt. Bis Monatsende ist geplant, noch gut 27.000 Erst- und rund 11.800 Zweitimmunisierungen zu verabreichen.

Für eine Impfung registrieren können sich alle Altersgruppen weiterhin auf der Plattform www.ooe-impft.at. 209.128 Leute haben das bereits getan und werden informiert, sobald sie an die Reihe kommen. "Ich danke unseren Landsleuten, die bereit sind, sich impfen zu lassen und so einen wichtigen Beitrag leisten", betonte LHStv. Christine Haberlander (ÖVP), leider seien Impfstoffe aber "noch ein knappes Gut und wir bitten um Verständnis, dass es da und dort noch dauern kann und wird".