Impfen ohne Termin: Ab 17. August werden die Promenaden Galerien zur Impfstraße

Der Standort wird auf Initiative der OÖNachrichten gemeinsam mit dem Land Oberösterreich und in Kooperation mit dem Roten Kreuz im Zeitraum von 17. bis 27. August zur Corona-Impfstraße umfunktioniert.

Geimpft wird in den Promenaden Galerien (Eingang OÖNachrichten-Forum) täglich am Vormittag jeweils von 8 bis 12 Uhr, am jeweils Nachmittag von 13 bis 17 Uhr. Die Aktion ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist für Impfentschlossene nicht notwendig.

Verabreicht wird der Impfstoff "Janssen" von Johnson & Johnson. Das Vakzin ist in Österreich erst für Personen ab 18 Jahren zugelassen, weshalb im Zuge dieser Aktion auch nur Personen ab 18 Jahren eine Impfung angeboten werden kann. Eine zweite Impfdosis und damit ein zweiter Impftermin ist mit diesem Vakzin nicht erforderlich.

Informationen zur Corona-Schutzimpfung und den in Österreich zugelassenen Impfstoffen finden Sie auf der Homepage des Gesundheitsministeriums.