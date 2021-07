Impfen ohne Anmeldung: Die Standorte in Oberösterreich

Unter dem Motto "Wir bringen die Impfung ins Dorf" startete Neumarkt im Mühlkreis bereits Anfang Juli eine Impf-Aktion. Mittlerweile zogen mehrere Gemeinden nach. In Oberwang (Bezirk Vöcklabruck) gibt es seit dem gestrigen Mittwoch eine Pop-Up-Station. Rund 150 Bürgerinnen und Bürger, was etwa zehn Prozent der impfbaren Einwohnerzahl entspricht, haben das Angebot genutzt, teilte das Land Oberösterreich mit.

Aktuell bieten folgende Gemeinden bzw. Städte eine Impfung ohne Anmeldung an: (Stand 22.7.)

Lembach (23.07., 16:00-20:00 Uhr)

(23.07., 16:00-20:00 Uhr) Zwettl an der Rodl (23.07., 13:00-16:00 Uhr)

(23.07., 13:00-16:00 Uhr) Vorderweißenbach (23.07., 17:00-20:00 Uhr)

(23.07., 17:00-20:00 Uhr) Oberneukirchen (24.07., 08:00-12:00 Uhr)

(24.07., 08:00-12:00 Uhr) Bad Leonfelden (24.07., 14:00-18:00 Uhr)

(24.07., 14:00-18:00 Uhr) Klaffer am Hochficht (24.07., 10:00-18:00 Uhr)

(24.07., 10:00-18:00 Uhr) Marchtrenk - Stadtamt (07.08., 14:00-16:00 Uhr)

(07.08., 14:00-16:00 Uhr) Impfbus der Stadt Steyr (23.07., 9:00-11:00, 12:00-16:30 Uhr)

(23.07., 9:00-11:00, 12:00-16:30 Uhr) Der Impfbus der Stadt Linz ist seit 19. Juli im Stadtgebiet unterwegs. Den genauen Fahrplan finden Sie hier.

Weitere Pop-Up-Impfstraßen sowie Details zu den anmeldefreien Impftagen an den Bezirks-Impfstellen sind auf der Homepage des Landes aufgelistet.

Höchste Quote im Bezirk Urfahr-Umgebung

Bisher haben in Oberösterreich rund 810.000 Menschen zumindest eine Dosis erhalten, davon sind 655.000 vollimmunisiert. "Impfkaiser" sind derzeit Gemeinden im Bezirk Urfahr-Umgebung: Nach Goldwörth und Puchenau weisen Lichtenberg und Ottensheim die höchste Quote im Land auf. Danach folgen Obertraun im Bezirk Gmunden und Kirchberg-Thening im Bezirk Linz-Land. Dort sind zumindest 75 Prozent einmal geimpft. In Linz haben bisher 60 Prozent mindestens einen Stich erhalten.

Sehr erfreut zeigt sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) über das verstärkte Impf-Angebot in Gemeinden. Für einen sicheren Herbst brauche es aber noch weitere Anstrengungen, um die Impfquote soweit zu steigern, "dass damit der größtmögliche Schutz unserer Bevölkerung" gegeben ist, teilte sie in einer Aussendung mit.