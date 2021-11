Impfen ohne Anmeldung ab Mittwoch in Spitälern

Testungen sind vorab nicht nötig, aber es besteht FFP2-Maskenpflicht. Lichtbildausweis und Impfpass sind mitzubringen, teilte das Land Oberösterreich am Dienstag per Aussendung mit. Geimpft wird ab Mittwoch am Kepler Universitätsklinikum Linz, am Klinikum Freistadt, am Salzkammergut Klinikum in Vöcklabruck, Gmunden und Bad Ischl), am Klinikum Rohrbach, am Klinikum Schärding, am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr sowie Kirchdorf, im Krankenhaus Barmherzige Brüder Linz, in den Krankenhäusern Elisabethinen und Barmherzige Schwestern Linz sowie Ried, im Klinikum Wels-Grieskirchen, sowie am Krankenhaus St. Josef in Braunau. Die genauen Termine für die Impfungen finden Sie auf den jeweiligen Websites der einzelnen Ordensspitäler beziehungsweise auf der Website der OÖ Gesundheitsholding.

Impfen in 100 Ordinationen

Zusätzlich dazu bieten 100 niedergelassene Ärzte in ganz Oberösterreich schon von Dienstag bis Donnerstag Impfen ohne Anmeldung an. Bis 11. November werden von 16 bis 18 Uhr die Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Voranmeldungen sind keine erforderlich. Alle Informationen zu Kontaktmöglichkeiten, Öffnungszeiten und welche Impfstoffe in der jeweiligen Ordination zur Verfügung stehen, werden täglich aktualisiert und sind auf der Website der Ärztekammer Oberösterreich zu finden.

Großes Impfwochenende

Die Vorbereitungen für ein das landesweite Impfwochenende laufen weiter auf Hochtouren. Das für das kommende Wochenende geplante, umfangreiche Impfangebot wird an teilnehmenden Ordinationen in fast allen Bezirken und vorwiegend auch an den öffentlichen Impfstraßen, vormittags und nachmittags, ermöglicht. "Hier laufen derzeit die Abstimmungen mit den Ordinationen seitens der Ärztekammer sowie mit dem Roten Kreuz bezüglich der Kapazitätsausweitung der fixen Impfstandorte", heißt es vom Land Oberösterreich. Auch für ein zweites landesweites Impfwochenende in wenigen Wochen laufen bereits Vorarbeiten.

Ziel der Aktionen ist es, die niedrige Impfquote im Bundesland zu erhöhen. Mit einer Durchimpfungsrate von knapp unter 60 Prozent rangiert Oberösterreich im Bundesländervergleich weiterhin auf dem letzten Platz. Die Impfzahlen sind aber im Steigen. Oberösterreich hat – nachdem am Sonntag gerade einmal eine Impfstelle geöffnet hatte – am Montag 5.232 Impfungen durchgeführt. Bei den Erstimpfungen liegt der Impfnachzügler Oberösterreich mit 2.099 sogar an zweiter Stelle hinter Wien (2.739) und noch vor Niederösterreich (1.898).

