Impfbefreiungs-Atteste: Plattform des Landes geht am Montag online

Vergangenen Samstag trat das Gesetz zur Impfpflicht in Kraft. Wie sich Schwangere, Immungeschwächte oder schwer Erkrankte, für die das Gesetz Ausnahmen vorsieht, von der Pflicht befreien lassen können, blieb aber unklar.

Denn sehr zum Ärger der Bundesländer sah der Bund dafür keine bundesweit einheitliche Plattform vor. Jetzt richten die Länder jeweils eigene Online-Plattformen ein. Jene des Landes Oberösterreich geht am Montag online. "Die Plattform ist dringend notwendig, um ein einheitliches Prozedere zu gewährleisten", sagt die für Gesundheitsagenden zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Die Absprache mit anderen Bundesländern sei wichtig. "So muss etwa die Möglichkeit von Doppelanträgen in mehreren Ländern unterbunden werden", sagt Haberlander.

Wie funktioniert die Einmeldung? Auf der Webseite des Landes ( www.ooe.gv.at) können ab Montag unter dem Menüpunkt "Impfpflicht" Unterlagen für die Prüfung eines Befreiungsgrundes eingereicht werden. Zur einfacheren Abwicklung steht auch ein Formblatt "Impfbefreiung zur Vorlage beim Amts- oder Epidemiearzt" zum Download bereit. Es wird empfohlen dieses auszudrucken, um es vom behandelnden Arzt ausfüllen und unterfertigen zu lassen. Das Formblatt ist gemeinsam mit den Befunden und Attesten wieder auf die Plattform hochzuladen.

Wenn seitens des Amts- bzw. Epidemiearztes festgestellt wird, dass ein Ausnahmegrund vorliegt, erhalten die Betroffenen dafür eine Bestätigung. Die Bearbeitungszeit ist davon abhängig ist, wie viele Epidemieärzte zur Verfügung stehen. Die Ausnahme von der Impfpflicht gilt jeweils bis zum Ablauf des Folgemonats nach Wegfall des Ausnahmegrundes, wie etwa der Geburt eines Kindes oder der Genesung von einer Erkrankung.

Für Personen mit einem Hauptwohnsitz in Linz stellt der Magistrat Linz ( www.linz.at) ein eigenes Online-System zur Verfügung.