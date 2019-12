Immotopia-Award OÖN suchen die besten Wohnideen

Teilnehmen können Schüler ab der fünften Schulstufe (auch gerne in Gruppen oder Klassen) sowie Studenten (auch in Gruppen). Eingereicht werden können die Visionen und Ideen zur Zukunft des Wohnens ab sofort bis 15. Jänner 2020. Danach wird eine Jury entscheiden. Auch Skizzen oder Denkanstöße können abgegeben werden.

7000 Euro zu gewinnen

Insgesamt gibt es in drei Kategorien (Schüler/Lehrlinge, Studenten, Gruppen) 6000 Euro zu gewinnen, die beste Energiesparidee erhält zusätzlich 1000 Euro. Die Preise und eine Trophäe werden bei der Schlussveranstaltung am 6. Februar an die Sieger überreicht.

Alle Informationen zum Bewerb gibt es auf immotopia.at.

