Immotopia: Architektonische Jugendträume

Drei Haupt- und vier Sonderpreise verlieh eine hochkarätige Jury bei einer Zeremonie in den Promenaden Galerien in Linz.

Tanzende Dörfer, modulare Kletterhallen, NachbarschaftsApps und Stadt-Wohnhäuser mit landwirtschaftlichen Nutzflächen: Die Einreichungen beim Immotopia Innovation Award 2023 sprühten vor Kreativität. Am Mittwoch zeichneten die Oberösterreichischen Nachrichten und das Wohnbau- und Revitalisierungsunternehmen Compact gemeinsam mit ihren Partnern junge Menschen aus Oberösterreich für ihre kreativen Ideen zum Thema Wohnen, Architektur und Raumnutzung aus.

"Als Unternehmen in der Baubranche ist es uns wichtig zu wissen: Was beschäftigt junge Menschen in Sachen Architektur? Wie stellen sie sich ihren Wohnraum in der Zukunft vor? Deshalb haben wir diesen Preis ausgelobt", sagte Johann Amerstorfer, Geschäftsführer der Firma Compact, die Teil der Holzhaider-Gruppe ist.

Der Preis richtet sich an Schüler und Studierende, die ihre Konzepte einzeln oder als Gruppe einreichen konnten. Eine Jury bewertete anschließend die Projekte und kürte drei Haupt- und vier Sonderpreis-Gewinner (siehe Boxen rechts). Die Jury setzte sich aus Vertretern der Sponsoren, Architekten und Experten der Bildungsdirektion Oberösterreich zusammen. Die Gewinner erhielten neben einer Urkunde und einem Award auch ein Preisgeld: Für die Gewinner der Hauptpreise gab es 2000 Euro, für die Sonderpreise 500 bzw. 1000 Euro. Möglich machten das neben der Holzhaider-Gruppe die Unterstützer der Veranstaltung: die Hypo Oberösterreich, die Energie AG, J. Brandstetter Bauträger Beteiligungen und Strasser Steine.

Architektur als Teamarbeit

Als Keynote Speaker sprach Siegfried Atteneder, Jurymitglied und Professor für Architektur an der Kunstuniversität Linz, über aktuelle Entwicklungen auf seinem Feld. "Die Tage der Einzelkämpfer, die aus dem Elfenbeinturm heraus Gebäude entwerfen, sind vorbei. Hochwertige Architektur ist Teamarbeit und bezieht das städtebauliche Umfeld ebenso ein wie ökologische und ökonomische Faktoren", sagte Atteneder. Für ihn als Baumeister sei der Award lehrreich, sagte Johann Brandstetter: "Die Einreichungen zeigen, dass die Teilnehmer großes Einfühlungsvermögen und ein Bewusstsein für soziale Probleme haben. Das kommt heute oft zu kurz", sagte er.

Den Hauptpreis in der Kategorie Digitale Unterstützung überreichte Klaus Kumpfmüller, Generaldirektor der Hypo Oberösterreich. "Es ist sehr beeindruckend zu sehen, wie junge Menschen die Digitalisierung als Chance sehen. Diese Kreativität wollen wir fördern", sagte er bei der Preisvergabe an die Gewinner der HTL Leonding.

Johannes Artmayr, Geschäftsführer von Strasser Steine, zeigte sich besonders von dem Nachhaltigkeitsgedanken in vielen Einreichungen beeindruckt: "Es wird deutlich, wie wichtig Ökologie jungen Menschen ist. Dieser Preis ist eine gute Möglichkeit, diesen Einsatz zu würdigen."

Die Siegerprojekte würden in die richtige Richtung weisen, sagte Gerald Herrmann, Vertriebsleiter der Energie AG: "Digitalisierung und Nachhaltigkeit, auch in Sachen Energieversorgung, haben die Gewinner von Anfang an mitgedacht – da müssen wir hin."

Sonderpreise

Aufgrund der zahlreichen hochkarätigen Einsendungen wurden für Immotopia 2023 vier Sonderpreise ausgelobt. Hier die Gewinner:

Das Holzbau-Team der PTS Schwanenstadt überlegte sich mit dem Projekt „Flexlive“ modulare Wohn-Boxen für junge Facharbeiter, die beim Umzug mitgenommen werden können.

Christina Kraxberger entwickelte das Projekt „Das tanzende Dorf“: Ein Wohnkomplex mit sich drehenden Türmen, wo nicht nur Gemeinschaftsflächen, sondern auch der Ausblick geteilt werden.

Benjamin Altrichter schrieb das Comic „Raus aus der Stadt? Niemals!“, das Vorschläge für eine familienfreundliche Innenstadt liefert.

Paul Daubek-Puza und Christina Kraxberger entwickelten für „Modular Urban Climbing“ Module, mit denen Leerstände in der Stadt nutzbar gemacht werden – etwa als Kletterhalle.

Neue Wohnkonzepte

Zwischen Wohnvierteln, Wasserwald und Industrie erstreckt sich die Wiener Straße in Linz.

Für einen Leerstand an der Straße hat Kunstuni-Student Julien Reinhart einen mehrteiligen Gebäudekomplex geplant – mit Kleinwohnungen und Maisonettes in nadelartigen Türmen, Hofateliers und großen Wohngemeinschaften. Ideal für eine gemischte Nutzung mit Geschäftsflächen, Büros und Wohnraum.

Digitale Unterstützung

Die App „Nochba“ von drei Schülern der HTL Leonding – Sandin Habibovic, Martin Hausleitner und Arsham Edalatkhah – verbindet Nachbarschaften: Menschen können um Unterstützung aus der Umgebung bitten und Termine vereinbaren. Automatisch übersetzte Chats durchbrechen die Sprachbarriere.

Nachhaltiges Wohnen

Den Hauptpreis in der Kategorie Nachhaltiges Wohnen sicherte sich Daniel Schöngruber von der Kunstuni. Er widmete sich ganz einer Umgestaltung der Linzer Kapuzinerstraße und entwickelte sogar einen eigenen Gebäudetypus, der neben Büros und Wohnungen auch Landwirtschaft in der Stadt ermöglicht.

