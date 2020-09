"Immer wenn ich ein Flugzeug sehe, denke ich daran"

Genau fünf Jahrzehnte ist es her, dass der damals 26 Jahre alte Jungbauer Franz Zauner aus Neuhofen an der Krems von palästinensischen Terroristen entführt wurde. Er saß am 6. September 1970 in einem Flugzeug von Frankfurt nach New York, um seine Schwester Gerti zu besuchen, die in den USA als Au-pair-Mädchen arbeitete.

Doch an Bord waren zwei mit Pistolen und Handgranaten bewaffnete Geiselnehmer, die die Maschine kaperten und die Piloten zwangen, mitten in der Wüste Jordaniens zu landen. 36 Stunden war der Oberösterreicher in ihrer Gewalt, musste miterleben, wie die Täter das Flugzeug bereits mit Dynamitstangen auskleideten. Mit seinem Hauptschulenglisch erklärte Zauner dem PLO-Kommandant, dass er als neutraler Österreicher nichts mit dem Nahost-Konflikt zu tun habe – und durfte daraufhin tatsächlich als einer der ersten männlichen Passagiere gehen.

Die palästinensischen Geiselnehmer triumphierten vor der Kamera. Bild: OON

Losgelassen hat den heute 76-Jährigen dieses unfreiwillige Abenteuer zeit seines Lebens aber nie. "Wenn ich in den Nachrichten über Terrorismus lese, denke ich daran. Wenn ich ein Flugzeug am Himmel sehe, denke ich daran", sagt der Oberösterreicher. Um die Vergangenheit zu bewältigen, hat sich der Neuhofener seither immer wieder auf Spurensuche begeben, die ihn mehrfach in die Nahostregion führte, um den Konflikt besser zu verstehen und um Kontakte mit den anderen Entführungsopfern von damals zu knüpfen.

So konnte der Neuhofener heuer den Mitpassagier David Raab aufspüren. Der aus Israel stammende US-Amerikaner hat wie Zauner ein Buch über seine Erlebnisse als Geisel geschrieben. Kurios: Raab erinnert sich darin an einen Fluggast, der als einer der Ersten ausstieg und mit den Terroristen mitjubelte. In seinem Buch spekuliert der Amerikaner, es könnte sich dabei um einen weiteren Terroristen gehandelt haben, der als "Schläfer" an Bord war und der mit gefälschter Identität als "Franz Zauner" auf der Passagierliste aufgeschienen sei. Zauner konnte diesen Irrtum per E-Mail rasch aufklären. Inzwischen hat sich Raab entschuldigt: "Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Es ist schön zu erfahren, dass Sie eine echte Person und kein gefälschter Reisepass sind", schrieb der Amerikaner zurück.

Zauner traf auch andere Entführungsopfer, wie hier die New Yorkerin Martha Hodes.

Eingefädelt hatte den Kontakt die aus Israel stammende New Yorker Historikerin Martha Hodes, die Zauner im Vorjahr kennengelernt und in Jordanien getroffen hatte. Sie musste die Entführung als zwölfjähriges Mädchen miterleben und war eine Woche lang in der Gewalt der Entführer.

Das Treffen im Juli 2019 war im "Amman Shepherd Hotel", in das viele der Opfer 1970 nach der Freilassung gebracht worden waren. "Als ich 1970 im Hotel angekommen war, fielen in Amman schon die ersten Schüsse", erinnert sich Zauner. Der Bürgerkrieg zwischen dem jordanischen Königshaus und der PLO, die dort eine Art "Staat im Staat" bildete, war ausgebrochen.

"Gott sei Dank habe ich das damals alles heil überstanden", sagt Zauner. Zum 50. Jahrestag wollen sich 36 Entführungsopfer in einer Videokonferenz auf "Zoom" treffen.

Franz Zauner bei seiner Heimkehr nach Österreich. Bild: OON

„Schwarzer September“

Am 6. September 1970 kaperte die „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ vier Flugzeuge. Die Maschine Zauners und ein weiteres Flugzeug der Swissair mussten in der jordanischen Wüste landen. Als einer der Köpfe galt die Terroristin Leila Chaled. Sie und ihr Komplize versuchten ein Flugzeug zu kapern, das von Amsterdam nach New York unterwegs war. Die beiden wurden aber von anderen Passagieren überwältigt.

Chaled wurde in Großbritannien verhaftet und später im Zuge eines Gefangenenaustauschs freigelassen. Die Ereignisse sind als „Schwarzer September 1970“ bekannt.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at