Immer späteres Mutterglück: Durchschnittsalter lag bei 31 Jahren

43.432 Buben und 41.372 Mädchen kamen nach Angaben von Statistik Austria im Jahr 2018 in Österreich zur Welt. Auffallend ist, dass sich das Mutterglück im Vergleich zu den Vorjahren immer später einstellt.

So lag das durchschnittliche Alter einer Mutter zum Zeitpunkt der Geburt im Vorjahr bei 31 Jahren, das sind um 4,4 Jahre mehr als vor 30 Jahren (1988: 26,6 Jahre). Im gleichen Zeitraum erhöhte sich das Durchschnittsalter der Frauen, die zum ersten Mal Mutter wurden, von 24,6 Jahren auf aktuell 29,7 Jahre. Stark verringert hat sich auch der Anteil der Mütter, die bei der Geburt ihres Kindes unter 20 Jahren waren (1988: 6,9 Prozent; 2018: 1,4 Prozent). Der Anteil jener Frauen, die mit 35 Jahren oder später Mütter wurden, hat sich hingegen mehr als verdreifacht (1988: 6,4 Prozent; 2018: 23,1 Prozent). 1988 waren zwei Drittel (69,8 Prozent) der Mütter zwischen 20 und 29 Jahre alt, 2018 nur noch 41,4 Prozent.

22 Drillings-Geburten

Knapp 30 Prozent der Kinder kamen per Kaiserschnitt zur Welt. Bei 15,3 Prozent war der Kaiserschnitt geplant, bei 14,1 Prozent der Babys war ein Notkaiserschnitt erforderlich. 98,4 Prozent der Babys wurden in einem Krankenhaus zur Welt gebracht, bei 247 Kindern entschied sich die Mutter für eine Geburt in einem Entbindungsheim oder einer Hebammenpraxis. 987 Babys kamen im Vorjahr übrigens zu Hause zur Welt. 31 Kinder hatten es besonders eilig – sie wurden auf dem Weg ins Spital geboren.

2018 gab es in Österreich außerdem 1278 Zwillingsgeburten, dazu kamen 22 Drillings-Geburten. Vierlinge wurden im Vorjahr keine geboren.

Die neugeborenen Buben wogen laut Statistik Austria durchschnittlich 3379 Gramm und waren 50,9 Zentimeter groß, die Mädchen wogen im Schnitt 3255 Gramm und maßen 50,3 Zentimeter.

