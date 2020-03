Immer noch befinden sich 480 Gäste im Hotel Dachsteinkönig

In den meisten Hotels in Oberösterreich ist das Geschäft wegen der Coronavirus-Pandemie zum Erliegen gekommen. Aber nicht überall: Im Dachsteinkönig in Gosau etwa sind immer noch 480 Gäste anwesend, was den Hotelchef zum Verzweifeln bringt. Die Hoteliersvereinigung fordert das Land auf, die Schließung aller Betriebe zu verordnen.

Es brauche eine klare Entscheidung wie in Tirol und Salzburg, dass Hotels geschlossen werden müssten, appelliert Sophie Schick, Vizepräsidentin der Österreichischen Hoteliersvereinigung (ÖHV), an das Land Oberösterreich.

Ohne behördliche Anweisung sei das für viele Hoteliers trotz massiver Geschäftseinbrüche nur schwer möglich, weil es nicht alle Mitarbeiter und Gäste akzeptieren würden und es dann zu rechtlichen Problemen kommen könne. Seitens des Landes hieß es gestern, es seien keine zusätzlichen Maßnahmen geplant, außer es sei aus gesundheitlichen Gründen erforderlich.

Brisant ist die Situation im Hotel Dachsteinkönig in Gosau. Hotelchef Florian Mayer möchte aus Sicherheitsgründen den Betrieb schließen. Aber am Sonntag waren immer noch 480 Gäste da, vor allem aus Deutschland, die überwiegend keine Anstalten machten, ihren Urlaub abzubrechen. Die insgesamt 170 Mitarbeiter sind verunsichert. Auch Mayer fordert aus Sicherheitsgründen eine behördliche Sperre aller Hotels. "Ansonsten muss ich die Verträge meinen Gästen gegenüber erfüllen. Ich will aber dieses Risiko, dass sich jemand mit dem Virus anstecken könnte, nicht länger tragen."

ÖHV-Vizechefin Schick führt das Hotel Hauser im Zentrum von Wels. Sie hält offen, weil für die nächsten Tage noch fünf Gäste angesagt sind, die bis Sonntag nicht storniert hatten. Insgesamt ist sie aber auch von heftigen Stornierungswellen betroffen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at