Immer mehr Wolfsrisse: Zusätzliches DNA-Gerät soll angeschafft werden

Wie auch der oberösterreichische Wolfsbeauftragte Gottfried Diwold bereits mitteilte, werden beinahe täglich Wolfsichtungen gemeldet. Wie es aus dem Büro von Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) heißt, gab es allein in der Vorwoche von 1. Mai bis 7. Mai zwölf offizielle Sichtungen bzw. auch Meldungen über gerissene Tiere.

Video: Wolf in Liebenau

In den sozialen Medien Aufsehen erregt hat kürzlich auch ein Video aus Liebenau, wo ein Wolf eine Straße passiert und dann auf einer Wiese von dannen zieht. Das Mühlviertel sei wegen seiner geografischen Lage und den großen zusammenhängenden Waldgebieten ein beliebter Aufenthaltsort für die Raubtiere, heißt es in einer Aussendung der Landesrätin. Jungtiere seien auf der Suche nach neuen Revieren, das sei der Grund für das vermehrte Auftauchen von „Meister Isegrim“. Die Reviergröße eines Rudels umfasst durchschnittlich 250 Quadratkilometer.

„Die vielen Wolfsichtungen der vergangenen Tage bestätigen unseren Weg. Neben Information und der Herdenschutz-Förderung braucht es auch die oberösterreichische Wolfsmanagementverordnung, um eine schnelle und rechtssichere Handhabe für Problemwölfe zu haben“, sagt Langer-Weninger.

Am Beispiel Liebenau zeige sich, dass der Wolf nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für den Tourismus ein schwieriges Thema sei. „Das Tannermoor ist Besuchermagnet und wichtiger Impuls für die regionale Wirtschaft. Da wäre es fatal, wenn die Besucher aufgrund des Wolfes ausbleiben.“

Analysegerät um 51.500 Euro

Mit der Wolfs-Verordnung, die „bald in der Regierung beschlossen wird, etablieren wir ein praxistaugliches Wolfsmanagement“, so die Agrar-Landesrätin. Ziel sei die „Herstellung einer an die Kulturlandschaft angepassten Wolfspopulation – und damit der Erhalt der Sicherheit und Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung und der Tourismusgäste – in Liebenau und auch in ganz Oberösterreich.“

Bei der kürzlich abgehaltenen Landesagrarreferentenkonferenz, sei beschlossen worden, den Ankauf eines Analysegeräts (Hochdurchsatz-Sequenzierungstechnik, kurz HTS) mit 51.500 Euro zu fördern, um DNA-Analysen schnell abzuwickeln und grenzüberschreitend abzugleichen.

Das Genetiklabor des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien sei das zwar das bewährte nationale Referenzlabor für Auswertungen von Spuren. Doch aufgrund der massiv gestiegenen Probenzahlen bestehe nun die Notwendigkeit, auf eine Hochdurchsatz-Sequenzierungstechnik (HTS) für die individuelle Identifizierung und Verfolgung umzusteigen, sagt Langer-Weninger.

