"In Linz gibt es keine armen Leute, aber macht den Markt trotzdem." Mit diesen Worten, zugleich aber auch mit der Unterstützung des ehemaligen Bürgermeisters Franz Dobusch, wurde in Linz am 9. 9. 1999 der erste Sozialmarkt ("Soma") Europas gegründet. Seither hat sich einiges getan. Alleine in Oberösterreich betreiben mittlerweile auch das Rote Kreuz (23) sowie die Volkshilfe (2) und andere Vereine solche Märkte, für die das Wort "Sozialmarkt" zum Sammelbegriff geworden ist.