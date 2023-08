Immer in der ersten Reihe beim jährlichen Meteor-Spektakel

Wenn sich die Tage um den 12. August wieder nähern, steht insbesondere den Astronomen eine aufregende Zeit bevor. Für den Obmann des Astronomischen Arbeitskreises Salzkammergut (AAS), Erwin Filimon, ist der Anblick der Perseiden "nach wie vor etwas Besonderes".

Weil der Nachthimmel klar und die Mondphase "ideal" zu werden scheine, sei die Vorfreude innerhalb des AAS heuer sogar noch "ein bisschen größer". Gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern steht ein wissenschaftliches Programm, bestehend unter anderem aus Helligkeitsmessungen und Aufnahmen mit Spezialkameras, auf dem Plan.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Die lange Nacht der Wünsche LINZ. Licht aus, Augen auf: Am Wochenende erhellt der Meteorstrom der Perseiden den Himmel über Oberösterreich. Die lange Nacht der Wünsche

Um den Meteorenschauer ohne astronomische Ausrüstung genießen zu können, hat der 63-Jährige einige Tipps. "Man muss nicht unbedingt auf einen Berg hinauffahren. Wichtig ist, dass in der Umgebung keine Lichtquellen wie Straßenlaternen oder Autoscheinwerfer sind", sagt Filimon. Er empfiehlt daher, "es sich auf der Terrasse oder im Garten gemütlich zu machen". Für Menschen, die in Großstädten leben, würde es bereits reichen, "ein paar Kilometer aufs Land rauszufahren".

Sternschnuppen "einfangen"

Geduld wird laut dem Astronomen in den Perseidennächten ebenfalls gefragt sein: "Die meisten Sternschnuppen erscheinen erst in den frühen Morgenstunden gegen zwei bis drei Uhr früh. Bis dahin kann es sein, dass über Minuten hinweg keine einzige am Himmel zu sehen sein wird."

Auch für Hobbyfotografen gibt es laut Filimon einiges zu beachten: "Am besten funktioniert es natürlich mit einer Spiegelreflexkamera mit Stativ." Dazu sollte die Dauerbelichtungseinstellung gewählt werden. Smartphones mit qualitativ hochwertiger Kamerafunktion würden mittlerweile auch gute Ergebnisse liefern. In welche Himmelsrichtung die Kamera ausgerichtet wird, ist dabei egal. Die Sternschnuppen können überall am Himmel auftauchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper