Im Wirtshaus erlaubt, nun auch in den Schulen gestattet: Sitzen ohne Maske

Was im Gasthaus erlaubt ist, soll ab morgen, Dienstag, auch für alle Schulen gelten: Am Sitzplatz muss keine Schutzmaske mehr getragen werden. Schüler und Lehrer empfinden das als längst fällige Erleichterung. "Es wäre auch schwer argumentierbar, die Maskenpflicht am Sitzplatz in den Schulen die aufrechtzuerhalten, wenn diese zur gleichen Zeit im Wirtshaus nicht gilt", sagt Hermann Rohringer, Lehrer an der Mittelschule St. Martin im Innkreis. "Auch wenn die Schüler sehr diszipliniert sind, ist das Tragen der Maske doch eine gewisse Einschränkung, die nun wegfällt."

Die Testpflicht in den Schulen bleibe ohnehin aufrecht, sagt Rohringer. "Montags, mittwochs und freitags wird getestet. Das funktioniert problemlos, die Schüler sind schon echte Corona-Test-Profis. Die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet, die Inzidenzwerte sind niedrig. Ich halte den Entfall der Maskenpflicht im Klassenzimmer durchaus für vertretbar."

Auch die Schüler zeigen sich erleichtert: "Ich bin froh, dass ich die Maske in der Klasse nicht mehr aufsetzen muss", sagt Jakob Scheuer, Schüler der HTL Leonding. "Auch, weil ich so während des Unterrichts wieder besser atmen kann."

Pflicht im Klassenraum fällt

Der Wegfall der Maskenpflicht, den Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Samstag bekanntgegeben haben, erstreckt sich nicht nur auf den jeweiligen Sitzplatz, sondern auf den gesamten Klassen- und Gruppenraum. Weiterhin Maske tragen muss man allerdings im restlichen Schulgebäude.

An den Volksschulen gibt es schon jetzt in den Klassen keine Maskenpflicht mehr. Die Befreiung von der Maske gilt auch für die Lehrer. Die entsprechende Verordnung wird heute, Montag, erwartet. Faßmann und Mückstein begründen die Erleichterung mit den weiterhin sinkenden Infektionszahlen.

Mit den Lockerungen bei der Maskenpflicht treten morgen, Dienstag, weitere Erleichterungen in Kraft: Kooperationen mit Vereinen sind auch im Schulgebäude wieder erlaubt. Bei ausreichendem Sicherheitsabstand sind zudem Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten wieder erlaubt – kann der Abstand nicht eingehalten werden, muss mit Maske gesungen werden. Derzeit ist keine Schule mehr wegen gehäufter Corona-Fälle geschlossen. Auf ein Ende der Maskenpflicht gedrängt hatte Daniela Schwabegger, die Präsidentin des Landesverband der Elternvereine an den Pflichtschulen. Sie zeigt sich über den Wegfall erfreut. Auch Joris Gruber, Präsident des Landesverbands der Elternvereine an höheren und mittleren Schulen, begrüßt den Wegfall der Maskenpflicht im Klassenzimmer. Gleichzeitig sei er aber auch überrascht, "dass das jetzt so rasch gekommen ist", wie er sagt. "Die begleitende Erklärung dazu fehlt", dies treffe vor allem für Masken-Befürworter zu. Grundsätzlich sei es aber "sicher angenehm, dass die Maske im Unterricht nicht mehr getragen werden muss."

Hier gilt weiterhin die Maskenpflicht

Grundsätzlich gilt die Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumlichkeiten – dazu zählen insbesondere alle Geschäfte. In Gastronomie-Betrieben darf die Maske am Tisch aber abgenommen werden – ebenso wie nun in den Schulklassen. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt Maskenpflicht. In Österreich müssen FFP2- bzw. KN95-Masken verwendet werden. Es gibt Überlegungen, im Juli wieder leichteren Mund-Nasen-Schutz (z.B.: OP-Masken) zu erlauben.