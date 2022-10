„Vieles ist spürbar teurer geworden – für einige Menschen in unserem Land leider bereits zu teuer“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gestern bei einem Lokalaugenschein im Rot-Kreuz-Sozialmarkt in Leonding. Allein seit dem vergangenen halben Jahr kaufen 20 bis 25 Prozent mehr Menschen in Sozialmärkten ein. Insgesamt sind nun etwa 24.000 Menschen dazu berechtigt.