Das Metier ist selten, technisch anspruchsvoll und benötigt auch einiges an Kraft. Vielleicht ist es in Nußdorf am Attersee deswegen Frauensache. Monika Thaller ist dort Segelmacherin und das seit mehr als 30 Jahren. "Rosa Segel gibt es nicht", sagt Monika Thaller ziemlich resolut. Widerspruch ist zwecklos. Und das auch, weil es gar kein rosa Segeltuch gibt. Und außerdem wird akzeptiert, was die "Frau Chefin" sagt. Das tun auch die Wind-und-Wetter-Menschen, die mit ihren Wünschen in Thallers