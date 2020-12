Im Vollrausch Polizisten attackiert: Welfenprinz angeklagt

„Im Zustand voller Berauschung“, wie es im Paragraf 287 des österreichischen Strafgesetzbuches heißt, soll der angeklagte Ernst August in Grünau im Almtal Polizisten attackiert und bedroht sowie seine angestellten Diener genötigt haben, wie die Staatsanwaltschaft Wels in einer Presseaussendung informierte.

Im die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustand des Vollrausches war der 66-jährige Urenkel des letzten deutschen Kaisers demnach am 14. Juli, am 15. Juli, am 20. Juli und am 7. September dieses Jahres. Im Strafrecht wird ein Vollrauch ab 3 Promille vermutet. Aus der Anklagebehörde heißt es, die volle Berauschung sei aber nicht alleine auf Alkohol zurückzuführen. Ernst August selbst hatte gesagt, er habe auch Schmerzmittel genommen.

Im Falle einer Verurteilung würden August bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe drohen. Es gilt die gesetzliche Unschuldsvermutung. § 287 greift in den Fällen, in denen ein Täter wegen Vollrausches nicht zurechnungsfähig ist, und daher wegen des Grunddeliktes (hier Widerstand gegen die Staatsgewalt, Gefährliche Drohung, Nötigung) nicht bestraft werden kann. Allerdings wird unter Strafe gestellt, dass sich die beschuldigte Person (egal ob vorsätzlich oder fahrlässig) in den Vollrausch-Zustand versetzt und im Anschluss Straftaten begeht.

Eingestellt hat die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Beamtenbeleidigung. Dieser Vorwurf spiele im Hinblick auf die zu erwartende Strafe keine Rolle mehr, hieß es aus der Anklagebehörde.