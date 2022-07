Im Schatten der Hitzewelle: Wo Sie jetzt noch Abkühlung finden

Wo Jürgen auftaucht, wird es hitzig. Gestern erreichte das außergewöhnliche Hoch mit dem gewöhnlichen Namen Westösterreich. In Landeck in Tirol wurden bereits zur Mittagszeit 31,4 Grad gemessen, auch die Vorarlberger durften zur selben Zeit bei ähnlich hohen Temperaturen schwitzen. In Oberösterreich hat sich "Jürgen" erst ab heute angekündigt – und wird kommen, um zu bleiben. Zumindest bis Sonntag wird kein Tag mehr vergehen, an dem die 30-Grad-Marke nicht überschritten wird.

Der Verlauf ist dabei nicht stetig, sondern rasant: Nach der heutigen Aufwärmphase mit bis zu 34 Grad wird die Hitzewelle bereits morgen ihren Höhepunkt erreichen. "Da wird es noch eine Spur wärmer, Temperaturen bis zu 36 Grad sind möglich", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Nur am Donnerstag lässt sich die Sonne vorübergehend von den Wolken von ihrem Platz am azurblauen Himmel verdrängen – allerdings bei hochsommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad. Regenschauer könnten dann auch eine Abkühlung von oben bringen – sicher ist das allerdings nicht. Einen kühlen Kopf können die Oberösterreicher in den kommenden Tagen aber auch ohne Niederschlag bewahren: einfach untertauchen. Nicht auf Dauer, sondern in einem der zahlreichen Seen, die derzeit noch mit angenehmen Temperaturen aufwarten.

Hallstätter See am kühlsten

Abgesehen von fließenden Gewässern stehen die Chancen auf einen gezielten Temperatursturz derzeit im Hallstätter See am besten. Bei 20 Grad Wassertemperatur lässt sich auch die starke Sonneneinstrahlung aushalten. Auch der Traunsee (21 Grad), der Mondsee (21 Grad) und der Offensee (22 Grad) garantieren noch Erfrischung. Für jene, die in der Hitze nicht baden gehen möchten, haben die OÖN weitere Tipps gesammelt. (geg)

Von den Dachstein-Eishöhlen, über eine erfrischende Klamm-Wanderung bis zur Kältekammer im Kurhotel – In dieser Bildergalerie gibt's die kühlsten Orte Oberösterreichs zum Durchklicken:

Erst der Berg, dann das Bad – Weitere erfrischende Outdoor-Ziele sehen Sie in dieser Bilderstrecke:

Die klassischen Badeseen sind Ihnen schon zu warm? Hier zeigen wir Ihnen kühle Flussbäder und Naturbadeplätze in Oberösterreich: