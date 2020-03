Im Rausch mit Messern geworfen und Polizei bedroht

So auch ein 56-jähriger Österreicher und ein 37-jähriger Nigerianer, die sich in Ried im Innkreis gemeinsam mit einem Pärchen am Wochenende privat in einer Wohnung trafen. Nach übermäßigem Alkoholkonsum eskalierte die Situation, die beiden Männer gerieten in Streit. Plötzlich schnappte sich der 56-Jährige ein Messer und bedrohte die Anwesenden mit dem Umbringen. Diese flüchteten aus der Wohnung, der rabiate Innviertler warf ihnen noch zwei Messer nach, verletzt wurde niemand. Auch die Polizei bedrohte der Betrunkene, der 1,2 Promille intus hatte, mit dem Umbringen. Er wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Ihm droht ein Prozess unter anderem wegen gefährlicher Drohung und Widerstand gegen die Staatsgewalt.

