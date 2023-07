Im Linzer Stadtteil Wegscheid gilt das Motto "alles inklusive"

"Aufgeregt und auch ein bisschen ängstlich" sei Vanessa Geissler vor rund zwei Monaten gewesen. Ihr ganzes Leben hatte die 27-Jährige bei ihrer Mutter gelebt, Mitte Mai zog sie schließlich von zu Hause aus und ist seitdem Mitglied einer 15-köpfigen Wohngruppe der Lebenshilfe im Linzer Stadtteil Wegscheid. Die Angst sei mittlerweile "komplett" verschwunden. "Mir gefällt es hier, ich glaube, wir werden bald eine richtige Familie", sagt Geissler.

Integriert ist die Wohngruppe in eine neue Wohnanlage der Lawog mit insgesamt 217 Wohneinheiten im Linzer Süden. Das Besondere an dem Projekt: Rund ein Viertel dieser Wohnungen, insgesamt 58, ist dabei für Menschen mit Beeinträchtigung oder Pflegebedarf bestimmt.

Ziel war laut dem Präsidenten der Lebenshilfe OÖ, Stefan Hutter, gemeinsam mit dem Verein pro mente einen "inklusiven Stadtteil" zu schaffen, in denen Menschen mit den unterschiedlichsten Ansprüchen miteinander leben.

Neben der 15-köpfigen Wohngruppe, in der bewusst junge Menschen zwischen 18 und 31 Jahren untergebracht sind, gibt es in Wegscheid auch zwei "Trainingswohnungen". Dort lernen Menschen mit Beeinträchtigung Schritt für Schritt den Weg in die Selbstständigkeit. Die Begleitung durch die Betreuer, etwa beim Kochen, Abwaschen oder Putzen wird dabei an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst.

In eine dieser Wohnungen eingezogen ist Andreas Hammerl aus Linz. Bisher hat der 25-Jährige bei seinen Großeltern gewohnt, ausziehen wollte er allerdings schon länger: "Ich muss jetzt zwar alles selber machen, aber ich komme gut damit zurecht." Seit zwei Jahren arbeitet Hammerl Vollzeit als Kundenbetreuer bei einem Modegeschäft in der Plus City in Pasching. Seinen täglichen Arbeitsweg bestreite Hammerl mit den Öffis ebenfalls eigenständig. Derzeit stehe sogar eine Fixanstellung im Raum.

"Inklusion neu denken"

Für Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) ist die Siedlung "eine neue Art, die Inklusion zu denken" und Teil des Wohnplatz-Ausbauprogramms, bei dem in Oberösterreich heuer 129 Wohneinheiten für Menschen mit Beeinträchtigung entstehen sollen.

