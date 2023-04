Im Kobernaußerwald: Autofahrerin tödlich verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Lohnsburg und St. Johann am Walde (Bezirk Ried) ist am Freitag Nachmittag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Laut ersten Informationen der Einsatzkräfte prallte das Fahrzeug auf der Kobernaußer Landesstraße in einer Kurve frontal gegen den Pfeiler einer Überführung.

Gegen 16.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Frauschereck, Kobernaußen und Waldzell waren rasch zur Stelle, um das demolierte Auto zu bergen. Ein Notarztteam versuchte noch, die Schwerverletzte wiederzubeleben, konnte am Ende aber nur noch den Tod der Fahrerin feststellen.

