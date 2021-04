Erneut hat ein Zwischenfall die Justizanstalt Asten, wo psychisch kranke Straftäter untergebracht sind, in die Schlagzeilen gebracht. Wie die OÖN am Samstag auf nachrichten.at als Erste berichtet haben, soll am Freitag ein als gewaltbereit bekannter Insasse (36) einen Wachebeamten attackiert und verletzt haben. Die Attacke passierte nicht in der Anstalt, sondern beim Impftermin im mehr als 30 Kilometer entfernten Gallneukirchen.