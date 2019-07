Im Himmel über Wels zum Weltrekord

Nach dem Sprung aus dem Flugzeug in 4000 Meter Höhe geht es nur noch um eines: sich so schnell wie möglich der Erde zu nähern – am besten mit dem Kopf voran. Unfassbare 476,23 km/h erreichte Speed-Skydiver Alexander Diem am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften in Wels: Er stellte damit den Weltrekord in der vermutlich schnellsten nicht motorisierten Sportart auf.

Wer also denkt, dass der Formel-1-Grand-Prix Österreichs das temporeichste Sportspektakel der vergangenen Tage war, irrt. Sieger Max Verstappen brachte es in Spielberg "nur" auf 300 km/h, Diem und seine zehn Mitstreiter waren im Himmel über Wels um teilweise rund 180 km/h schneller. Und das ganz ohne Chassis und Knautschzone, sondern nur mit Helm und Springeranzug ausgerüstet.

Der Adrenalinkick

"Mit Mut hat das nicht unbedingt etwas zu tun. Die Geschwindigkeit klingt hoch, aber wenn man schön in der Luft liegt und Beine und Arme im Windschatten des eigenen Körpers liegen, ist es da oben relativ ruhig", sagt Diem im Gespräch mit den OÖN. Ein besonderes Erlebnis und ein Adrenalinkick sei so ein Sprung freilich allemal.

Das erste Mal, dass Diem als Fallschirmspringer auf Wolke sieben schwebte, war 2005 bei einem Tandemsprung. Nach der Premiere konnte der Software-Entwickler nicht mehr aufhören, sich regelmäßig in die Tiefe zu stürzen. "Rund 670 Sprünge habe ich bisher gemacht." Mehr als die Hälfte absolvierte er in der Disziplin Speed-Skydiving.

"Schon damals, bei den ersten Schulungen zum Fallschirmspringer, haben die Kollegen mir gesagt, dass sie Blei brauchen, um mich einzuholen." Wobei Gewicht nicht alles sei: "Ich bin 1,83 Meter groß und wiege 95 Kilo. Ich war schon einmal zehn Kilo schwerer, aber langsamer in der Luft." Diem verbesserte jedenfalls schon mehrmals Rekorde, dazu durfte er Österreich auch bei den World-Air-Series im Luftraum von Dubai vertreten. Die Bestmarke in Wels sei ein weiterer Höhepunkt in seiner Karriere: "Weil ich der Erste bin, der nach den neuen Bestimmungen so schnell unterwegs war." Früher wurde die Geschwindigkeit "barometrisch" gemessen, jetzt nach einer GPS-Methode. "Weil drei internationale Schiedsrichter des Weltverbandes in Wels waren, ist der Weltrekord offiziell", sagt Diem.

Die blauen Flecken

Der freie Fall dauert beim Speedskydiving übrigens rund 30 Sekunden, bei etwa 1700 Metern wird "gebremst", indem sich der Sportler "auf den Bauch legt."

"Das ist die normale Position für Fallschirmspringer. Dabei erreicht man ein Tempo von rund 200 km/h", erklärt Walter Gupfinger vom "Union Fallschirmspringerclub Linz". Der Verein veranstaltete die Meisterschaften. In Wels kam nicht jeder ohne blaue Flecken davon: "Es muss nur irgendetwas nicht gut fixiert sein und auf den Körper schlagen – das reicht, dass es bei dieser Geschwindigkeit wehtut." Einer der Sportler musste wegen Rückenschmerzen aufgeben – wehe, man ist zu schnell unterwegs, wenn man den Fallschirm öffnet.

Weltrekordhalter Diem sieht sich übrigens als einer, der nicht volles Risiko eingeht: "Schließlich bin ich Vater von vier Kindern." Autofahren sei gefährlicher: "In der Luft kommt mir – anders als auf der Straße – keiner entgegen."

Die besten Oberösterreicher waren Thomas Christof (Freistadt, im Schnitt bei drei Sprüngen 435,20 km/h) als Vierter und Lukas Badegruber vom Fallschirmspringerclub Linz (402,14 km/h) als Sechster.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wels Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Land und Leute r.vielhaber@nachrichten.at