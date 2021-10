"Im ganzen Ort bekannt und beliebt": Trauer um 34-jährigen Feldkirchner

"Der Benji war ein herzensfroher Mensch. Er hat jeden, dem er begegnet ist, gleich angestrahlt und sich immer mit allen bestens verstanden", so beschreibt Reinhard Märzinger seinen Freund Benjamin H.

Bei einem tragischen Unfall kam H. am Donnerstagnachmittag ums Leben (die OÖN haben berichtet). Der 34-Jährige aus der Ortschaft Pesenbach in Feldkirchen an der Donau war gegen 14.30 Uhr mit dem Auto von Ottensheim in Richtung seiner Heimatgemeinde unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Trotz Reanimationsversuchen durch Ersthelfer und einen Notarzt erlag H. noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Tiefe Trauer in Feldkirchen

"Benji war gut mit meinem Sohn befreundet, er war im ganzen Ort bekannt und beliebt. Man spürt in der Gemeinde eine tiefe Trauer", sagt Feldkirchens Vizebürgermeister Wolfgang Seyr. Auch Bürgermeister David Allerstorfer kannte H.: "Er war eine große Stütze für die Menschen in seinem Umfeld."

Seit ungefähr eineinhalb Jahren war H., der bei der Voest arbeitete, mit seiner Freundin zusammen. Demnächst hätte der Umbau seines Elternhauses, in dem er mit seiner Mutter und seinem Vater lebte, fertig werden sollen.

"Benji hat sich immer für alle Zeit genommen", sagt Reinhard Märzinger. Die beiden lernten sich über Modellfahrzeug-Rennen, ihr gemeinsames Hobby, kennen und waren im selben Verein, dem RCR-Linz. Seine größte Leidenschaft sei die Musik gewesen. Als DJ produzierte H. Elektromusik und legte bei Veranstaltungen auf. "Er war sich nie für etwas zu schade. Einmal waren in einem Lokal, wo er gespielt hat, zu wenige Kellner da. Da hat er sofort ausgeholfen", berichtet Märzinger.

Die beiden Frauen in dem anderen Unfallfahrzeug wurden schwer verletzt. Die 84-jährige Beifahrerin wurde mit dem Hubschrauber ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht und sofort operiert. Auch am Freitag war die Seniorin noch auf der Intensivstation und befand sich in Lebensgefahr. Die 64-Jährige konnte auf der Unfall-Normalstation des Kepler Universitätsklinikums betreut werden und schwebt nicht in Lebensgefahr. (vaba)