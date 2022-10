156 Meter ragt der Sendemast auf der Gis in Lichtenberg bei Linz in die Höhe. Eine Schlüssel-Infrastruktur, die über Oberösterreichs Grenzen hinaus im Falle eines Blackouts eine stabile Kommunikation von Medien und Behörden mit der Bevölkerung garantieren soll. "Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viel investiert und Notfallpläne für Gemeinden und Spitäler im gesamten Bundesland überarbeitet, um für den Ernstfall gerüstet zu sein.