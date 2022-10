Im Drogenrausch wusste Lenker nicht, wie man Auto abstellt

Eine Augenzeugin war am Donnerstagabend in Hochburg-Ach auf den Lenker aufmerksam geworden und hatte Anzeige bei der Polizei erstattet. Gegen 21:15 Uhr kontrollierten Polizisten das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Der 36-Jährige aus dem Bezirk Braunau saß auf dem Fahrersitz des Wagens, der Motor lief. Da der Mann vermutlich Drogen konsumiert hatte, war er nicht in der Lage, den Motor abzustellen, obwohl der Schlüssel im Zündschloss steckte. Polizisten mussten den Mann anleiten, bis er es schaffte, den Schlüssel zu drehen.

Die Kontrolle durch einen Arzt verweigerte der 36-Jährige. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Schlüssel entzogen. Ein Führerschein konnte nicht abgenommen werden, da er keinen besitzt. Die Zulassungsbesitzerin und Beifahrerin wurde ebenfalls angezeigt, da sie dem 36-Jährigen das Auto überlassen hatte.