Im Auto eingeschlafen: Leondinger als unbelehrbarer Alkolenker

Gegen 21 Uhr meldete sich eine Tankstellenangestellte telefonisch bei der Polizei. Sie berichtete, dass ein Mann scheinbar alkoholisiert in einem laufenden Auto vor einer Tankstelle in Leonding schlafe. Vor Ort fanden die Polizisten den Wagen und den schlafenden Fahrer – einen 35-Jährigen aus Leonding – vor. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr und in der Mittelkonsole lagen alkoholische Getränke. Einen Alkotest verweigerte der 35-Jährige.

Mehr zum Thema Oberösterreich Mordversuch in Regau: Es bleibt bei 18 Jahren Haft LINZ/ REGAU. Es bleibt bei 18 Jahren Haft wegen versuchten Mordes für einen 27-Jährigen, der seine Internet-Freundin im Oktober 2023 in Regau ... Mordversuch in Regau: Es bleibt bei 18 Jahren Haft

Erneut angehalten

Da sich sein Führerschein laut eigener Angabe in Rumänien befand, konnte dieser ihm nicht abgenommen werden. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und übergaben den Fahrzeugschlüssel der Zulassungsbesitzerin. Kurz darauf kündigte der Mann an, er werde das Auto erneut starten und nach Hause fahren, sobald die Polizei das Gelände verlasse. Tatsächlich bemerkten die Beamten etwa zehn Minuten später das Fahrzeug des Mannes auf der Paschinger Straße und stellten ihn erneut als Fahrer fest. Auch diesmal verweigerte er den Alkotest. Mehrere Anzeigen werden nun der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land vorgelegt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.