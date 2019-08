"Im April sperre ich wieder auf"

Seine Steckerlfische sind weitum bekannt. Am Donnerstag hat nun aber ein Brand die bekannte und beliebte Fischbraterei "fischHager" an der B144, gleich unmittelbar neben dem Traunfall, in Schutt und Asche gelegt. Besitzer Reinhardt Hager will das Lokal wiederaufbauen, wie er im OÖN-Gespräch sagt.

"Der Brand brach im oberen Teil der Brathütte aus", sagt der 61-jährige Lokalinhaber. Und dass die Suche nach der Brandursache noch nicht abgeschlossen sei.

Das Lokal war am Feiertag gut besucht. In der Braterei herrschte wie so oft Hochbetrieb. Rund 200 Personen saßen im Gastgarten, als das Personal plötzlich Alarm schlug.

Schwieriger Löscheinsatz

Innerhalb weniger Minuten stand die gesamte Hütte in Flammen. Feuerwehr und Polizei waren binnen kürzester Zeit an Ort und Stelle – die Helfer waren zuvor nur wenige hundert Meter entfernt bei einer Rettungsaktion im Einsatz (lesen Sie auch Seite 30). Die Gäste wurden in Sicherheit gebracht, auch die Mitarbeiter des Lokals kamen mit dem Schrecken davon.

Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Einsatzkräfte aber schwierig, da das Wasser über Steigleitungen aus der Traun gepumpt werden musste. Die Fischbrathütte brannte zur Gänze aus, ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald konnte verhindert werden.

Während der Löscharbeiten musste die Gmundner Straße zwischen Roitham am Traunfall und Laakirchen für zwei Stunden gesperrt werden.

Seit dem Jahr 2007

Lokalinhaber Reinhardt Hager, der die Steckerlfisch-Station im Jahr 2007 übernommen hatte, klagt naturgemäß über den hohen Sachschaden. Gleichzeitig allerdings lässt er den Kopf nicht hängen: "In den nächsten Tagen werde ich die Situation mit meiner Versicherung klären. Fest steht, im April nächsten Jahres sind wir wieder startklar."

Die Polizei vermutet, dass sich die Dunstabzugshaube der Bratstelle entzündet hatte. Brand-Sachverständige wollen weitere Untersuchungen durchführen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.