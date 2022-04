Illegales Tuning und Raser: Zahlreiche Anzeigen bei Schwerpunktkontrolle in Linz

Bei 5880 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit gemessen. 195 Lenker waren zu schnell unterwegs. Einige davon hatten es enorm übertrieben: Sie wurden mit Spitzenwerten von bis zu 133 km/h in einer 70er-Zone geblitzt. Die Lenker werden angezeigt.

Außerdem nahm die Polizei in der Nacht auf Samstag die Tuning-Szene ins Visier. Insgesamt wurden von 41 auffälligen Autos 17 von Sachverständigen sofort überprüft. Neun davon musste wegen Gefahr in Verzug an Ort und Stelle die Kennzeichen abgenommen werden: Sie waren viel zu laut und wiesen entsprechende technische Umbauten auf.

Vier Lenker fielen den Polizisten allerdings wegen eines anderen Vergehens auf: Sie waren offensichtlich unter Drogeneinfluss unterwegs. Die Amtsärztin bestätigte den Eindruck der Beamten. Den Lenkern wurde der Führerschein abgenommen.

"Auf unseren Straßen spielt man nicht"

„Die Ergebnisse der Schwerpunktkontrolle zeigen einmal mehr auf, wie wichtig diese Kontrolltätigkeit für unsere Verkehrssicherheit ist. Wir werden das weiterhin konsequent fortsetzen, denn auf unseren Straßen spielt man nicht", sagt der zuständige Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner am Samstag in einer Aussendung.

Insgesamt teilte die Behörde Strafbescheide in der Höhe von 12.410 Euro aus.