Illegales Tuning-Treffen mit bis zu 2000 Teilnehmern hielt Polizei in Atem

Ohrenbetäubende Schnalzer durch Fehlzündungen, stinkender Qualm von durchdrehenden Reifen und laut aufheulende Motoren als Provokation für die Exekutive. Dieser Anblick, den man sonst eher vom GTI-Treffen am Wörthersee kennt, bot sich 14 Polizeistreifen, als sie am Samstag gegen 22 Uhr bei einem illegalen Tuning-Treffen am vollen Parkplatz des Astener Einkaufszentrums (EKZ) Frunpark eintrafen. Nach Aufrufen auf dem sozialen Netzwerk Instagram hatten sich dort bis zu 2000 Personen aus der Linzer Tuningszene mit etwa 800 Pkw versammelt, vielfach ohne die Corona-Mindestabstände einzuhalten. "Das hatte eine Dimension, die nur sehr selten vorkommt", sagte ein Polizei-Sprecher.

Eine 40 Meter lange Reifenspur maß der Verkehrsgutachter Robert Bayer gestern am Parkplatz des Frunparks in Asten "aus technischem Interesse" ab. Bild: Kerschi

Zahlreiche Straßenrennen

Noch während sich die Versammlung auflöste, riefen die Teilnehmer online dazu auf, das Treffen nach Wels zu verlagern. Dort gingen gegen 23.15 Uhr "unzählige Anrufe" bei der Polizei wegen Straßenrennen auf der Osttangente ein. Auf dem Parkplatz des Welser EKZ Welas Park versammelten sich erneut rund 100 Fahrzeuge. Als etwa zehn Polizeistreifen eintrafen, rasten einige Lenker fluchtartig mit quietschenden Reifen davon.

Video: Die Polizei war in Linz, Wels und im Bezirk Linz-Land mit einer so genannten "Tuningnacht" konfrontiert. Die Tuningszene hatte über die Sozialem Medien zu den Treffen aufgerufen.

Gegen Mitternacht verlagerte sich das Tuning-Treffen mit etwa 50 Fahrzeugen auf den Parkplatz des Linzer Infracenters an der Salzburger Straße, an der es schon in den vergangenen Wochen zu Straßenrennen und zahlreichen Anzeigen kam. Einige Teilnehmer hatten es sich auf Campingsesseln gemütlich gemacht, aber den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Die meisten zeigten sich jedoch einsichtig, als sie von den Polizisten angesprochen wurden.

Robert Bayer, Gerichtssachverständiger Bild: Kerschi

Bei einer nahe gelegenen Tankstelle parkten weitere 25 Fahrzeuge, rund 50 Personen standen gruppenweise beisammen. Während der Kontrollen wurden immer wieder Autorennen auf der Salzburger Straße abgehalten und "ungebührlicher Lärm" durch Motoraufheulen und Fehlzündungen verursacht. Gegen 0.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe wegen Ruhestörung auf der Wiener Straße (B1) bei der Trauner Kreuzung ein. Dort hatten sich bis zu 750 Personen mit etwa 250 Pkw eingefunden. Neben laut Polizei "unzähligen Missachtungen" des Mindestabstandes stellten die Beamten frische Gummiabriebe auf der Fahrbahn fest, was auf weitere Straßenrennen hindeutet.

Maßnahmen nach Tuning-Nacht

In Summe verteilte die Polizei in dieser Nacht 125 Anzeigen, davon 28 wegen Missachtung der Corona-Bestimmungen, sowie 106 Organmandate. Zwei Kennzeichen sowie 17 Führerscheine von Alkohol- und Drogenlenkern wurden einkassiert. Ein Mann musste wegen aggressiven Verhaltens vorübergehend festgenommen werden.

Als Reaktion auf das Tuning-Treffen kündigte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl gestern weitere Schwerpunktkontrollen an.

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) lässt derzeit prüfen, ob nach Straßenrennen auch die Abnahme eines Fahrzeugs möglich ist, wenn es nicht dem Raser, sondern einem Dritten gehört. Laut Landespolizeidirektion würde das in Deutschland und Italien bereits so umgesetzt. "Das Auto wegzunehmen, tut am meisten weh", sagte Steinkellner.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner

Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Asten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at