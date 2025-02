Illegales Bordell in Wels: Ehepaar beutete Prostituierte aus

Die finanzielle Notlage zweier Landsfrauen hat ein ungarisches Ehepaar skrupellos ausgenutzt. In der Nähe des Bahnhofs in Wels mieteten der 39-Jährige und seine 37-jährige Frau eine Wohnung an, die sie zumindest in den vergangenen fünf Monaten als illegales Bordell nutzten. Ermittler des Landeskriminalamtes deckten die Zuhälterei nun auf. Der Mann und die Frau wurden festgenommen und sitzen nun in der Justizanstalt in Wels.

Rund 40.000 Euro, die Freier an zwei Prostituierte bezahlt hatten, soll sich das Paar unter den Nagel gerissen haben. Weil die Ermittler vermuten, dass die beiden noch weitere Frauen ausgebeutet haben, dürfte der Betrag um ein Vielfaches höher sein. Die Ermittlungen seien diesbezüglich noch am Laufen, teilte am Montagabend eine Sprecherin der Landespolizeidirektion mit.

Lesen Sie auch: Verschleppt: 12 Frauen in Linz und Wels zur Prostitution gezwungen

Bei der Festnahme der Zuhälterin befanden sich jedenfalls zwei weitere Frauen im Alter von 29 und 31 Jahren in dem illegalen Bordell in Wels. Die beiden ungarischen Staatsbürgerinnen mussten zumindest die Hälfte ihres Schandlohnes sofort an die Zuhälter abgeben.

Der Mann hatte bei seiner Festnahme am späten Vormittag des 11. Februar Bargeld in Höhe von 7000 Euro bei sich. Es handelte sich um Entgelte aus der Zuhälterei, so die Polizei. Gegen den 39-Jährigen hatte es einen aufrechten EU-Haftbefehl aus Ungarn gegeben.

Er und seine Frau sind nicht in Österreich gemeldet, sie haben ihren Wohnsitz in ihrer Heimat Ungarn. Indem sie Landsfrauen sexuell ausnützten, wollten sie sich eine fortlaufende Einnahme verschaffen, heißt es von der Polizei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.