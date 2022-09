Illegale Technoparty mitten im Wald: Teures Nachspiel für Feierlustige

Dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, feierten am Wochenende 200 Technofans eine illegale Party: In einer Waldlichtung inmitten des ausgedehnten Weilhartsforstes im südwestlichen Innviertel fand in der Nacht auf Samstag eine professionell organisierte Feier statt – und wurde nach Rücksprache der Bezirkshauptmannschaft von der Polizei gegen halb vier Uhr morgens vorzeitig beendet.

Österreichweit organisiert

Nur ein privater Waldweg mit vielen Verzweigungen führt zu der Lichtung, wo die Party stattgefunden hatte. "Das muss man wissen, hier dürfte ein Scout unterwegs gewesen sein und die Lichtung entdeckt haben. Wir wissen, dass diese Gruppe österreichweit gut organisiert ist, solche Partys tauchen in Österreich immer wieder auf", sagt Volker Landsfried, Dienststellenleiter in Hochburg-Ach. Unter dem Partyvolk befanden sich unter anderem Linzer, Welser, Niederösterreicher und Leute aus der Steiermark. Vermutlich peu à peu ist es den Veranstaltern tatsächlich gelungen, auf dem Gelände eine Bühne und eine Bar aufzubauen. In der Abgeschiedenheit blieben selbst die zahlreichen, anreisenden Autos unbemerkt.

Weil ein Hochburg-Acher nachts Musik aus dem Wald hörte, wurde er stutzig und verständigte die Polizei. "Wir haben zuerst die Musik abgedreht, weitere Kräfte zugezogen und dann damit begonnen, die 200 Leute zu registrieren", sagt Landsfried. Keine einfache Aufgabe, zumal die Gäste überwiegend alkoholisiert waren. Mit weiteren Polizeistreifen, einem Diensthund und einer Drohne gelang es, der Waldparty ein Ende zu setzen. Der Einsatz war aufwendig und dauerte bis um neun Uhr vormittags. "Bis alle registriert waren, das Gelände geräumt und gesäubert war und die Autos abgeholt wurden, denn selber fahren war bei den meisten nicht mehr möglich, dauerte es eine Weile", sagt der Polizist.

Der Besuch der Technoparty wird jetzt zum teuren Vergnügen. Es wurden zahlreiche Anzeigen, unter anderem wegen Ordnungsstörung, erstattet. Der Eigentümer der Lichtung will laut Polizei ebenfalls rechtlich gegen die Veranstalter vorgehen. Die Technoparty dürfte daher nicht nur dem Veranstalter, sondern jedem einzelnen Gast teuer zu stehen kommen, mit einer Strafe von mehreren hundert Euro sei zu rechnen. "Man sollte sich schon alleine deshalb überlegen, ob man in Zukunft so eine illegale Veranstaltung besucht oder nicht", sagt Landsfried.